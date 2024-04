लखनऊ पूर्वी विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रदेश महासचिव मुकेश सिंह चौहान को दिया टिकट

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट (Lucknow East Assembly Seat) पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रदेश महासचिव मुकेश सिंह चौहान (State General Secretary Mukesh Singh Chauhan) को टिकट दिया है। कांग्रेस ने इस सीट पर पूर्व पार्षद मुकेश सिंह चौहान (Former councilor Mukesh Singh Chauhan) को उम्मीदवार बनाया है। यह जानकारी कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी। कांग्रेस ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Congress President Mallikarjun Kharge) ने 173-लखनऊ पूर्व निर्वाचन क्षेत्र (173-Lucknow East Constituency) से उत्तर प्रदेश विधान सभा के आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मुकेश सिंह चौहान (Mukesh Singh Chauhan) की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है।

The Congress President, Shri Mallikarjun Kharge, has approved the candidature of Shri Mukesh Singh Chauhan as Congress candidate for the ensuing bye- election to the Legislative Assembly of Uttar Pradesh from 173-Lucknow East Constituency. pic.twitter.com/iCZYmrAcKx

