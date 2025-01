दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को बनाया उम्मीदवार

नई दिल्ली। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (Congress Central Election Committee) ने शुक्रवार को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 51-कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र (51 – Kalkaji constituency) से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अलका लांबा (Alka Lamba) की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है।

बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल (AAP Convenor in New Delhi Assembly Constituency Arvind Kejriwal) के सामने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे पूर्व सांसद संदीप दीक्षित (Former MP Sandeep Dixit) को उतारने के बाद कांग्रेस ने अब मुख्यमंत्री आतिशी को भी उनके गढ़ में ही घेरने के लिए पार्टी अपनी दिग्गज और तेज तर्रार नेत्री अलका लांबा को उम्मीदवार बनाया है। अलका इस वक्त अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं तो पूर्व में चांदनी चौक से विधायक भी रह चुकी हैं।

The Central Election Committee has approved the candidature of Ms. @LambaAlka as Congress candidate to contest the forthcoming general election to the Legislative Assembly of Delhi from 51 – Kalkaji constituency. pic.twitter.com/GcNwTjtwvG

— Congress (@INCIndia) January 3, 2025