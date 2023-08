Congress: रणदीप सुरजेवाला मध्य प्रदेश और मुकुल वासनिक गुजरात के प्रभारी महासचिव बनाए गए

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस भी कई बदलाव कर रही है। गुरुवार को कांग्रेस की तरफ से बड़ी घोषणा की गयी है। कांग्रेस ने मुकुल वासनिक को गुजरात का प्रभारी महासचिव और रणदीप सिंह सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया। इसके अलावा पार्टी ने पूर्व विधायक अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

Congress President Shri @kharge has appointed Shri @MukulWasnik as General Secretary In-charge of Gujarat and Shri @rssurjewala with additional charge as General Secretary In-charge of Madhya Pradesh. pic.twitter.com/ZAFV0rVeYU

— Congress (@INCIndia) August 17, 2023