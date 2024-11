कांग्रेस का मोदी और BJP पर बड़ा अटैक, कहा- इतने साल में अपनी लकीर लंबी तो नहीं कर पाए, लेकिन हमारी सरकारों के खिलाफ हमेशा रचतें हैं साजिश

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Elections) के बीच पत्रकार परिषद, टिलक भवन में प्रेस कांफ्रेस कर कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर शनिवार को बड़ा हमला बोला है। अध्यक्ष, मीडिया एवं प्रचार विभाग पवन खेड़ा ने कहा कि BJP इतने साल में अपनी लकीर लंबी तो नहीं कर पाई, लेकिन हमारी लकीर को छोटा करने की साजिश रचती रहती है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) , BJP और उनका पूरा इको-सिस्टम हमारी सरकारों के बारे में हर रोज झूठ फैलाता है, लेकिन हमने निर्णय लिया है कि हम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के झूठ को बेनकाब करेंगे।

