Nautapa के दौरान इन चीजों का सेवन बिगाड़ सकता है आपकी सेहत, रखें इन बातों का ध्यान

Take special care of food and health during Nautapa: उत्तर भारत के कई राज्यों में तप तपाने वाली गर्मी पड़ रही है। ऐसे में शरीर में तमाम तरह की दिक्कतें होने लगती है। इसलिए सेहत का खास ख्याल रखने की जरुरत होती है। खासतौर पर खान पान का।

भीषण गर्मी में बहुत अधिक तेल मसाले के अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन करने से शरीर का तापमान औऱ बढ़ा तेजी है और साथ ही शरीर में बुरा असर डालता है। ऐसे में 25 मई से 3 जून तक भीषण गर्मी पड़ने वाली है। इसलिए शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए खान पान पर खास ध्यान देने की जरुरत है।

नौतपा के नौ दिन आयुर्वेद बैंगन न खाने की सलाह देता है। ऐसा माना जाता है कि बैंगन से पेट की दिक्कत बढ़ जाती है। इतना ही नहीं अगर बहुत अधिक तेल मसाला खाने के शौंकीन है तो तेल मसाला वाली खाना खाने से बचे। इन्हें पचाना कठिन होता है। यह शरीर में गर्मी पैदा करते है।

कई लोग मानते है कि गर्मी में रायता ठंडी लस्सी पीकर आराम मिलेगा। हालांकि आयुर्वेद के अनुसार दही गर्मी पैदा करने वाला और भारी होता है। भीषण गर्मी में दही का सेवन करने से बचें।

कई लोग गर्मियों में भी मांस मछली और अंडा खबब खाते है। ऐसे में नौ दिनों में नॉनवेज और अंडा आदि खाने से आपको पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती है। इको बनाने में काफी तेल मसाला लगता है और ये शरीर में ऊर्जा पैदा करते है।

चाय कॉफी, शराब और सोडा आदि का भी सेन करने से बचना चाहिए। चाय कॉफी में कैफीन वाले ड्रिंक डिहाइड्रेशन करते है अगर आप चाय कॉफी पीते है तो इन नौ दिनों तक कम कर दें। वहीं एल्कोहल और सोडा शरीर को डिहाइड्रेट करता है। इसलिए इसका सेवन करने से भी बचें। इतना ही नहीं बहुत अधिक नकमनीन , आचार भी खाने से बचें।

भीषण गर्मी से बचने के लिए इन नौ दिनों तक नौतपा (Nautapa) के दौरान नारियल पानी, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, बेल खूब खाएं। गोंद कतीरा को भिगोकर रखें इसे नींबू पानीके साथ मिलाकर पीएं। सत्तू का शरबत पीएं। साथ ही खिच़ड़ी, सलाद, लौकी, तोरई और कद्दू जैसी सादी सब्जियों का सेवन करें।

नौतपा के दौरान जरुरी न हो तो धूप में बाहर निकलने से बचें। अगर निकलना ही है तो शरीर को अच्छी तरह से साफ सूती कपड़े पहनकर और ढक कर निकलें। इतना ही नहीं स्ट्रीट फूड्स और बाहर खाने से बचें। सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। सिर को ढक कर रखें।