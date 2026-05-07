Assam Oath Ceremony : असम में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान, भव्य समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह समेत कई दिग्गज होंगे शामिल

Assam Oath Ceremony : असम के नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 12 मई को आयोजित किया जाएगा। गुवाहाटी के खानापारा में आयोजित भव्य समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। इस बारे में राज्य BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने गुरुवार को जानकारी दी।

गुवाहाटी में दिलीप सैकिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “शपथ ग्रहण समारोह 12 मई को सुबह 11 बजे खानापारा में बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल होंगे। उनके साथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे… उम्मीद है कि एक लाख से ज़्यादा लोग इस समारोह के गवाह बनेंगे। लोग इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।”

सैकिया ने आगे कहा, “हम जनता से अपील करते हैं कि वे उस दिन सुबह 9 बजे तक खानापारा में इकट्ठा हो जाएं। यह असम में लगातार तीसरी BJP के नेतृत्व वाली NDA सरकार होगी, और हम एक बार फिर लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं। हम असम की जनता के लिए और भी ज़्यादा समर्पण और विनम्रता के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा संकल्प असम को एक विकसित और सुरक्षित राज्य बनाना है।”