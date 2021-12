Corona vaccine booster dose: राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, पूछा-कोरोना वैक्सीन की बूस्टर खुराक देना कब शुरू करेंगे?

Corona vaccine booster dose: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन दिनों मोदी सरकार (Modi government) पर हमलावार हैं। आए दिन वो सरकार पर हमले कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन (corona vaccination) को लेकर वो लगातार मोदी सरकार (Modi government) पर हमलावर थे। इस बीच उन्होंने पूछा है कि कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज कब से लगेगी। दरअसल, कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार सतर्क है।

साथ ही वैक्सीन की बूस्टर डोज (booster dose) दिए जाने की बात कही जा रही है। इस को लेकर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट कर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि, ‘बहुतायत आबादी का अब तक टीकाकरण नहीं हुआ है। सरकार बूस्टर खुराक देना कब शुरू करेगी?’ इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक चार्ट को भी शेयर किया है।

Majority of our population is still not vaccinated.

When will GOI begin booster shots? #VaccinateIndia pic.twitter.com/IPQOP36vXZ

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 22, 2021