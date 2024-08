Coup in Bangladesh : बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की मूर्ति पर चढ़कर प्रदर्शनकारियों ने चलाए हथौड़े

ढाका। बांग्लादेश (Bangladesh) में भीषण आगजनी और हिंसा की खबर आ रही हैं। इसी बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना (Prime Minister Sheikh Hasina) ने इस्तीफा देते हुए हेलिकॉप्टर पर सवार होकर देश छोड़ दिया है। इस बीच सामने आए वीडियो में प्रदर्शनकारी बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान (Bangabandhu Sheikh Mujiburahman) की मूर्ति तोड़ते हुए भी देखे गए हैं। बांग्लादेश से सामने आए वीडियो में प्रदर्शनकारी बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान (Bangabandhu Sheikh Mujiburahman) की मूर्ति पर चढ़कर उसे तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो चुके हैं कि उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान (Bangabandhu Sheikh Mujiburahman) की मूर्ति पर चढ़कर हथौड़े चलाए।

