‘Virat Kohli की वजह से ओलंपिक में क्रिकेट को किया गया शामिल’, LA खेल निदेशक का बड़ा बयान

Cricket in Olympics: आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किए जाने की आधिकारिक पुष्टि की जा चुकी है। इसी के साथ क्रिकेट की 128 साल बाद ओलंपिक में वापसी होने जा रही है। क्रिकेट को शामिल किए जाने की वजह लेकर लॉस एंजिल्स के खेल निदेशक निकोलो कैम्प्रियानी (Niccolo Campriani) ने कहा कि 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने के पीछे विराट कोहली (Virat Kohli) एक प्रमुख कारण हैं।

इटली के ओलंपिक चैम्पियन निशानेबाज निकोलो कैम्प्रियानी ने विराट कोहली (Virat Kohli) की लोकप्रियता का उदाहरण दिया। कैम्प्रियानी ने कहा कि ‘युवाओं के लिए खेल को प्रासंगिक बनाने के लिए डिजिटल मोर्चे पर मजबूत उपस्थिति की काफी जरूरत होती है और क्रिकेट इसके लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म देता है। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त विराट (कोहली) के बारे में सोचिए। उसके सोशल मीडिया पर 314 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वह दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो होने वाले खिलाड़ी हैं। यह लेब्रॉन जेम्स, टॉम ब्राडी और टाइगर वुड्स के जोड़ देने से भी ज्यादा है। यह एलए 28 के लिए बड़ी जीत है।’

LA Sports Director on King Kohli:

Virat Kohli is one of the main reasons behind Cricket’s inclusion in the 2028 Los Angeles Olympic. pic.twitter.com/upCYsQsI2a

