CSK vs KKR Head to Head : आज धोनी और गंभीर की टीमें होंगी आमने-सामने, यहां जानें किसका पलड़ा रहा है भारी

CSK vs KKR Head to Head : आज धोनी और गंभीर की टीमें होंगी आमने-सामने, यहां जानें किसका पलड़ा रहा है भारी

CSK vs KKR Head to Head, Match Venue, Timing And Live Streming : आईपीएल 2024 का 22वां मैच आज सोमवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इस मैच में पॉइंट्स टेबल की नंबर दो टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और नंबर चार टीम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच टक्कर होगी। इस सीजन चेन्नई के लिए एमएस धोनी एक विकेट कीपर बल्लेबाज और कोलकाता के लिए गौतम गंभीर मेंटरो की भूमिका में हैं। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच मतभेद किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या गंभीर, विराट कोहली की तरह धोनी से भी मनमुटाव कम करने के लिए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते या नहीं। वहीं, इस मैच पहले जान लेते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का कितनी बार आमना-सामना हुआ है और किसका पलड़ा भारी रहा है?