CWC: कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी, सचिन पायलट समेत इन नेताओं को मिली जगह

नई दिल्ली। कांग्रेस वर्किंग कमेटी (Congress working committee) की लिस्ट रविवार को जारी कर दी गयी है। इस साल होने वाले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है। कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें कुल 39 लोगों को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, जयराम रमेश, सचिन पायलट समेत अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं।

The Congress President Shri @kharge has constituted the Congress Working Committee.

Here is the list: pic.twitter.com/dwPdbtxvY5

— Congress (@INCIndia) August 20, 2023