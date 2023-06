यूपी में कल से दिखेगा बिपरजाॅय तूफान का असर, मौसम विभाग ने बताया 18 व 19 जून को होगी भारी ​बारिश

Cyclone Biparjoy : अरब सागर (Arabian Sea) से उठे बिपरजाॅय तूफान (Cyclone Biparjoy) का गुरुवार को गुजरात के कच्छ में लैंडफॉल हुआ, जिसका प्रभाव यूपी (UP) में शनिवार से दिखना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग (Meteorological Department) के अनुसार, रविवार व सोमवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश (Eastern Uttar Pradesh) के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने तथा तेज हवा चलने के आसार हैं। तूफान के प्रभाव से उत्तर प्रदेश (UP) में मानसून की गतिविधियां भी शुरू हो जाएंगी, जिससे संपूर्ण उत्तर प्रदेश (UP) में गरज चमक के साथ बारिश होगी।

यूपी (UP) में इन दिनों गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर रहे हैं तो रात में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश (Eastern Uttar Pradesh) के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश (Eastern Uttar Pradesh) में रात का तापमान भी सामान्य से अधिक है, जिसके कारण रात में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विज्ञान विभाग (Meteorological Department) ने आने वाले 48 घंटों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश (Eastern Uttar Pradesh) में गर्म हवा चलने की चेतावनी जारी की है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश (Western Uttar Pradesh) में आइसोलेटेड स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को मुख्यतः आसमान साफ रहा, तेज धूप निकली। दिन में गर्म हवाएं भी चलती रहीं। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान विभाग (Meteorological Department) के अनुसार, शुक्रवार को राजधानी में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 41 न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।