दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी (Delhi Chief Minister Atishi) ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात की है। बता दें कि सीएम बनने के बाद आतिशी की पीएम मोदी (PM Modi) से यह पहली मुलाकात है। आतिशी (Atishi) ने एक्स पोस्ट पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा आज मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात की। मैं राजधानी दिल्ली के कल्याण और प्रगति के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच पूर्ण सहयोग की आशा करती हूं।

Called on Hon’ble Prime Minister @narendramodi ji today. I look forward to full cooperation between the Centre and the Delhi government for the welfare and progress of our capital. https://t.co/eNzGsQQSHw

— Atishi (@AtishiAAP) October 14, 2024