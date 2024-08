Delhi Liquor Scam Case : बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, कोर्ट ने CBI और ED को लगाई फटकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति घोटाले (Delhi Liquor Policy Scam) में बीआरएस नेता के कविता (BRS leader K Kavitha) को जमानत दे दी है। जमानत का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) को भी फटकार लगाई और उनकी जांच के तरीके पर सवाल उठाए हैं। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर (Former Telangana CM K Chandrasekhar) की बेटी और बीआरएस से एमएलसी के कविता 15 मार्च से पुलिस हिरासत में हैं।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें हाईकोर्ट ने के. कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने के. कविता को दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया है।

बीजेपी हार गई, कविता जीत गईं, सुप्रीम कोर्ट आपका धन्यवाद

164 Days in Jail. No Evidence produced , Could not establish False Charges ..

BJP loses , Kavita garu Wins.

Thank you Hon'ble Supreme Court

— Krishank (@Krishank_BRS) August 27, 2024