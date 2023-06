दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने शराब के शौकीनों को दी बड़ी खुशखबरी, अपनी नीतियों में किया बदलाव

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (Delhi Metro Rail Corporation) ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए शराब के शौकीनों को बड़ी खुशखबरी दी है। दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) ने आज एक शख्स के ट्वीट के रिप्लाई में बताया कि दिल्ली में दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाई जा सकती हैं। डीएमआरसी और सीआईएसएफ के अधिकारियों की एक समिति ने इस पर निर्णय लिया है।

Two sealed bottles of alcohol per person are permitted to be carried inside Delhi Metro, according to revised norms. However, drinking alcohol inside metro premises is still strictly prohibited.https://t.co/uOAwBWRrMc pic.twitter.com/12l0PGs6gb

— Press Trust of India (@PTI_News) June 30, 2023