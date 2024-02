Viral Vide: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर, सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है ये वीडियो

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu ) ने आज बुधवार को आम जनता की तरह दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में सफर किया। राष्ट्रपति का दिल्ली में मेट्रो में सफर करने का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

इस वीडियो में उन्होंने पीले रंग की साड़ी और हल्के भूरे रंग का स्वेटर पहना हुआ है। राष्ट्रपति को इस तरह आम लोगो के बीच बैठा देख मेट्रो पर सवार यात्री हैरान रह गए। सोशल मीडिया में उनका यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

President Droupadi Murmu travelled in Delhi Metro and interacted with school children during the ride.

President Murmu also flagged off shuttle bus service between Central Secretariat Metro Station (Gate 4) and Amrit Udyan (Gate 35) for visitors coming to Amrit Udyan at every… pic.twitter.com/ECCk8HtI2K

— President of India (@rashtrapatibhvn) February 7, 2024