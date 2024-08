नई दिल्‍ली। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह (Former chief of Wrestling Federation of India Brij Bhushan Sharan Singh) से जुड़े यौन शोषण के मामले में शुक्रवार को दिल्‍ली की राउज एवेन्‍यू कोर्ट (Delhi Rouse Avenue Court) में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने इस दौरान कोर्ट के सामने महिला पहलवानों की सुरक्षा वापस लेने के संबंध में कंफ्यून की स्थिति पर स्‍पष्‍टीकरण दिया। पुलिस ने यह साफ कर दिया कि महिला पहलवानों की सुरक्षा वापस नहीं ली गई है। पहलवान विनेश फोगाट (Wrestler Vinesh Phogat) की एक दिन पहले ही सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर लिखा था कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है।

बृजभूषण शुक्रवार को खुद कोर्ट रूम में मौजूद थे। पीड़ित की ओर से पेश भावुक चौहान ने जज से अपील की कि कमजोर गवाहों के बयान कक्ष में दायर किए जाएं। बृजभूषण के वकील ने पीड़िता के बयान कक्ष में सुनवाई की मांग वाली याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने कहा कि यह पीड़ित पर निर्भर है। यदि वह कमजोर गवाह कक्ष में सहज है, तो उसकी बात वहीं सुनी जाएगी। अगर वह अदालत कक्ष में सहज है, तो बंद कमरे में कार्यवाही का आदेश देंगे।

क्‍यों ड्यूटी पर नहीं आए सुरक्षाकर्मी?

The assigned Delhi Police PSOs misunderstood this decision and got delayed in reporting today. The situation has been rectified. Security cover continues.

— DCP New Delhi (@DCPNewDelhi) August 22, 2024