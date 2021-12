Derek O’Brien suspended: टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए किया गया निलंबित

Derek O’Brien suspended: संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) की पूरी कार्यवाही से तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन (Derek O’Brien) को निलंबित कर दिया गया है। आपित्तजनक व्यवहार के कारण उन्हें निलंबित किया गया है। उन्होंने आज सदन में निर्वाचन अधिनियम (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान चेयर की ओर राज्यसभा नियमावली फेंकी थी।

The last time I got suspended from RS was when govt. was BULLDOZING #FarmLaws

We all know what happened after that.

Today, suspended while protesting against BJP making a mockery of #Parliament and BULLDOZING #ElectionLawsBill2021

Hope this Bill too will be repealed soon

