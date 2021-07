DHONI LOVERS: धोनी के नये लुक ने मचाया सोशल मीडिया में हंगामा, देखें कैसे दिख रहे हैं कैप्टन कूल

DHONI LOVERS: टीम इंडिया(Team India) के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी(Mahendra Singh Dhoni) को हमेशा ही से उनके लुक्स के लिए जाना जाता है। माही अपने करियर(carieer) के शुरुआती दिनों से ही हेयरस्टाइल(Hairstyle) और लुक्स(Looks) को लेकर जमकर सुर्खियां बटोरते थे। अब भले ही धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट(International Cricket) से संन्यास( Retirment) ले लिया हो, लेकिन वह आज भी आए दिन अपने नए अवतार से फैन्स(fans) का खूब दिल जीत रहे हैं। सोशल मीडिया पर धोनी का नया लुक काफी तेजी से वायरल(Vairal) हो रहा है और फैन्स माही (mahi fans) को इस लुक में काफी पसंद भी कर रहे हैं।

New look of MS Dhoni. pic.twitter.com/cBXNALFXXQ

— CricketMAN2 (@man4_cricket) July 30, 2021