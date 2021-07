Dilip Kumar death: फिल्म इंडस्ट्री को सूना छोड़ गए दिलीप कुमार, सेलेब्स दे रहे श्रद्धांजलि... लता बोली-एक युग का अंत हो गया

मुंबई: हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का आज निधन हो गया। बॉलीवुड में ट्रेजडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार 98 वर्ष के थे। आपको बता दें, दिलीप कुमार की तबीयत पिछले कुछ दिनों से लगातार खराब रह रही थी। दिलीप कुमार को कई बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।

दिलीप कुमार के निधन से बॉलीवुड में गम का माहौल है। तमाम हस्तियों ने दिलीप कुमार के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। दिलीप कुमार ने आज सुबह 7:30 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। हिंदी सिनेमा को ‘मुगले आजम’, ‘मधुमती’, ‘देवदास’ और ‘गंगा जमुना’ जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाले अभिनेता ने करीब 60 साल तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। जानी-मानी हस्तियां सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर ररहे हैं।

Lata Mangeshkar

यूसुफ़ भाई आज अपनी छोटीसी बहन को छोड़के चले गए.. यूसुफ़ भाई क्या गए, एक युग का अंत हो गया. मुझे कुछ सूझ नहीं रहा. मैं बहुत दुखी हूँ, नि:शब्द हूँ.कई बातें कई यादें हमें देके चले गए. — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) July 7, 2021

लता मंगेशकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘यूसुफ़ भाई आज अपनी छोटी-सी बहन को छोड़ कर चले गये… यूसुफ़ भाई क्या गये, एक युग का अंत हो गया। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। मैं बहुत दुखी हूं। निशब्द हूं।

यूसुफ़ भाई पिछले कई सालों से बिमार थे, किसीको पहचान नहीं पाते थे ऐसे वक़्त सायरा भाभीने सब छोड़कर उनकी दिन रात सेवा की है उनके लिए दूसरा कुछ जीवन नहीं था. ऐसी औरत को मैं प्रणाम करती हूँ और यूसुफ़ भाई कीं आत्मा को शान्ति मिले ये दुआ करती हूँ।

फराह खान

फराह खान ने दिलीप कुमार को याद करते हुए लिखा, ‘दिलीप कुमार से जब मेरी पहली मुलाकात हुई तब मैं सिर्फ 4 साल की थी दिलीप साहब एक वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे। उन्हें देखने की लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ गई थी। उन्हें ट्रेजेडी किंग के रूप में जाना जाता था, लेकिन मैं हमेशा उनकी कॉमेडी टाइमिंग की फैन थी। उनके जैसा कोई नंबर 1 नहीं होगा। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना।

शाहिद कपूर

दिलीप कुमार के निधन पर बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, ‘हम सब कुछ नहीं बल्कि दिलीप साहब के संस्करण हैं। हर अभिनेता ने हैरत से आपका अध्ययन किया है। आश्चर्य है कि आपने यह सब कैसे किया। आप पर्फेक्ट के उतने ही करीब थे जितना उन्हें मिल सकता है। करोड़ों की दुआएं आपके साथ हैं। आप हमेशा जिंदा रहेंगे सर।’

अमिताभ बच्चन

T 3958 – An institution has gone .. whenever the history of Indian Cinema will be written , it shall always be 'before Dilip Kumar, and after Dilip Kumar' ..

My duas for peace of his soul and the strength to the family to bear this loss .. 🤲🤲🤲

Deeply saddened .. 🙏 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 7, 2021

अमिताभ बच्चन ने दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया, ‘एक संस्था चली गईभारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, वह हमेशा ‘दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद’ लिखा जाएगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए मेरी दुआएं और परिवार को इस नुकसान को सहन करने की शक्ति।’

सुनील शेट्टी

Today marks the end of an era, as we lost the brightest star of Indian Cinema. You will always live in our hearts Dilip Sahab. Rest in Peace! #DilipKumar pic.twitter.com/oPgxkGVWkL — Suniel Shetty (@SunielVShetty) July 7, 2021

दिलीप कुमार के निधन पर सुनील शेट्टी ने ट्विटर पर लिखा, ‘आज एक युग का अंत हो गया है, क्योंकि हमने भारतीय सिनेमा के सबसे चमकीले सितारे को खो दिया है। आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे दिलीप साहब. दिवंगत की आत्मा को शांति!’

सनी देओल

End Of An Era!

#DilipKumar Sahab!

You will always be missed 💔 pic.twitter.com/wYBdC29qzP — Sunny Deol (@iamsunnydeol) July 7, 2021

सनी देओल ने भी दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की है।

अजय देवगन

Shared many moments with the legend…some very personal, some on stage. Yet, nothing really prepared me for his passing away. An institution, a timeless actor. Heartbroken.

Deepest condolences to Sairaji🙏🏼#DilipKumar pic.twitter.com/Il8qaMOOhf — Ajay Devgn (@ajaydevgn) July 7, 2021

अजय देवगन ने दिलीप कुमार को याद करते हुए लिखा, ‘दिग्गज के साथ कई पल साझा किए…कुछ बेहद निजी, कुछ मंच पर। फिर भी, मैं उनके यूं जाने के लिए तैयार नहीं किया। एक संस्था, एक लिजेंड्री अभिनेता। दिल टूटा हुआ। सायराजी के प्रति गहरी संवेदना।’

अक्षय कुमार

To the world many others may be heroes. To us actors, he was The Hero. #DilipKumar Sir has taken an entire era of Indian cinema away with him.

My thoughts and prayers are with his family. Om Shanti 🙏🏻 pic.twitter.com/dVwV7CUfxh — Akshay Kumar (@akshaykumar) July 7, 2021

अक्षय कुमार ने दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, ‘दुनिया के लिए कई अन्य हीरो हो सकते हैं। हम अभिनेताओं के लिए, वह हीरो थे। दिलीप कुमार सर ने भारतीय सिनेमा के एक पूरे युग को अपने साथ ले लिया है। मेरी भावनाएं और प्रार्थनाएं उसके परिवार के साथ हैं। शांति!!!

अली जफर

A purist par excellence. A man who will continue to inspire generations to come. A human being so sophisticated and refined that chapters could be written on the cadence of each line he spoke. End of an era that will nonetheless remain timeless. #DilipKumar #RestInPeace pic.twitter.com/UOczeoOl92 — Ali Zafar (@AliZafarsays) July 7, 2021

पाकिस्तानी एक्टर अली जफर ने दिलीप कुमार के निधन पर गहरा शोक जतााते हुए लिखा, ‘एक शुद्धतावादी उत्कृष्टता। एक ऐसा व्यक्ति जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। एक इंसान इतना परिष्कृत उसके द्वारा बोली जाने वाली प्रत्येक पंक्ति के ताल पर अध्याय लिखे जा सकते हैं। एक ऐसे युग का अंत जो अब भी कालातीत रहेगा।’

कारण जौहर

कपिल शर्मा