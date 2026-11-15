क्या आप जानते हैं कि छठ महापर्व के कठिन व्रत को सबसे पहले किसने रखा था? पढ़ें इस भावुक और अद्भुत कथा को

लखनऊ। क्या आप जानते हैं कि छठ महापर्व की शुरुआत किसने की थी और आखिर इस कठिन व्रत को सबसे पहले किसने रखा था? लोकप्रचलित धार्मिक कथा के अनुसार, त्रेतायुग में माता सीता ने स्वयं भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करते हुए इस पवित्र व्रत को किया था। मान्यता है कि उन्होंने यह कठिन तपस्या अपने पति भगवान श्रीराम को ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त कराने और अयोध्या की प्रजा के सुख-समृद्धि के लिए की थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि माता सीता को लगातार कई दिनों तक अन्न और जल का त्याग करके छठी मैया की आराधना करनी पड़ी? आइए जानते हैं इस भावुक और अद्भुत कथा को।

छठी मैया को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्यदेव की बहन माना जाता है

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, छठी मैया को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्यदेव की बहन माना जाता है। उन्हें संतान की रक्षा करने वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है। मान्यता है कि वे बच्चों को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। अब लौटते हैं त्रेतायुग के उस समय में, जब भगवान श्रीराम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ चौदह वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौट चुके थे। पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। गलियों में उत्सव मनाया जा रहा था और हर ओर मंगलगीत गूंज रहे थे। कुछ ही समय बाद महर्षियों के मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्रीराम का विधिवत राज्याभिषेक हुआ और वे अयोध्या के राजा बन गए।

रावण का वध धर्म की स्थापना और माता सीता को मुक्त कराने के लिए किया था छठ व्रत

लेकिन राजमहल में खुशियों के बीच भगवान श्रीराम के मन में एक गहरी चिंता बनी हुई थी। रावण का वध धर्म की स्थापना और माता सीता को मुक्त कराने के लिए किया गया था, लेकिन रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा था और महर्षि पुलस्त्य का वंशज था। इसी कारण भगवान श्रीराम के मन में ब्रह्महत्या के दोष को लेकर चिंता उत्पन्न हुई। उनकी मनःस्थिति देखकर कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ और महर्षि मुद्गल उनके पास पहुंचे। भगवान श्रीराम ने हाथ जोड़कर पूछा, “गुरुदेव! मैंने धर्म की रक्षा के लिए रावण का वध किया था, लेकिन वह ब्राह्मण कुल में जन्मा था। क्या मुझे ब्रह्महत्या का दोष लगा है? यदि ऐसा है, तो कृपया मुझे इससे मुक्ति पाने का उपाय बताइए।”

कार्तिक मास में श्रद्धा और नियमपूर्वक किया जाने वाला छठ अत्यंत पवित्र व्रत है

महर्षियों ने उन्हें बताया कि रावण का वध धर्म की रक्षा के लिए किया गया था, फिर भी ब्राह्मण वध का दोष दूर करने के लिए विधिपूर्वक प्रायश्चित करना आवश्यक है। यह सुनकर माता सीता का हृदय व्याकुल हो उठा। वे अपने पति और अयोध्या की प्रजा के कल्याण के लिए चिंतित हो गईं। उन्होंने महर्षियों से विनम्रता के साथ पूछा, “हे ऋषिवर! क्या कोई ऐसा पवित्र उपाय नहीं है, जिससे मेरे प्रभु इस दोष से मुक्त हो सकें और अयोध्या में सदैव सुख-शांति बनी रहे?” तब महर्षियों ने उन्हें भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना से जुड़े कठिन व्रत का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि कार्तिक मास में श्रद्धा और नियमपूर्वक किया जाने वाला छठ व्रत अत्यंत पवित्र माना जाता है।

माता सीता ने तुरंत संकल्प लिया, मैं पूरी श्रद्धा और निष्ठा से यह व्रत करूंगी

माता सीता ने तुरंत इस व्रत को स्वयं करने का संकल्प लिया। भगवान श्रीराम ने उन्हें समझाया कि यह व्रत अत्यंत कठिन है। इसमें कई दिनों तक नियमों का पालन करना पड़ता है और निर्जला उपवास भी करना होता है। लेकिन माता सीता ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, “प्रभु! आपके सम्मान और अयोध्या की प्रजा के कल्याण से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं पूरी श्रद्धा और निष्ठा से यह व्रत करूंगी।” इसके बाद कार्तिक मास आया और माता सीता ने छठ महापर्व की तैयारियां आरंभ कर दीं।

व्रत के पहले दिन माता सीता ने कद्दू की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल का भोजन बनाया

व्रत का पहला दिन आया, जिसे आज हम नहाय-खाय के नाम से जानते हैं। माता सीता ने प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान किया और सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की, “हे सूर्यनारायण! मुझे इस कठिन व्रत को पूरा करने की शक्ति दीजिए और मेरे तन-मन को पवित्र कीजिए।” स्नान के बाद उन्होंने पूजा स्थल और राजमहल की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा। नए बर्तनों में सात्विक भोजन तैयार किया गया। माता सीता ने कद्दू की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल का भोजन बनाया। सबसे पहले भगवान सूर्य को भोग लगाया और फिर स्वयं नहाय-खाय का प्रसाद ग्रहण किया। इसी के साथ उनके कठिन व्रत का शुभारंभ हुआ।

खरना के दिन शुद्ध गाय के दूध, नए चावल और गुड़ से मीठी खीर तैयार की गई

अगले दिन खरना का पवित्र दिन आया। इस दिन माता सीता ने पूरे दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं किया। शाम होते ही उन्होंने आम की लकड़ी से नए मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाने की तैयारी की। शुद्ध गाय के दूध, नए चावल और गुड़ से मीठी खीर तैयार की गई। इसके साथ घी लगी रोटी भी बनाई गई। माता सीता ने सबसे पहले भगवान सूर्य को प्रसाद अर्पित किया और फिर शांत मन से खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इस पूजा के बाद उन्होंने छत्तीस घंटे के निर्जला व्रत का संकल्प लिया। अब उनके सामने सबसे कठिन तपस्या थी, लेकिन प्रभु के कल्याण और प्रजा के सुख की कामना ने उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया।

माता सीता ने पूरी पवित्रता और श्रद्धा के साथ ठेकुआ तैयार किया

तीसरे दिन पूरे राजमहल में छठ की विशेष तैयारियां होने लगीं। माता सीता ने पूरी पवित्रता और श्रद्धा के साथ ठेकुआ तैयार किया। शुद्ध गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बने ठेकुए के साथ नारियल, केला, सेब, गन्ना और अन्य मौसमी फल पूजा की टोकरी में सजाए गए। बांस के सूप में सभी प्रसाद को बहुत सुंदर ढंग से रखा गया और बीच में घी का दीपक जलाया गया। भगवान श्रीराम और लक्ष्मण जी स्वयं पूजा की सामग्री लेकर माता सीता के साथ सरयू नदी के घाट की ओर चल पड़े। घाट पर दीपों की रोशनी और गन्ने के मंडप से अद्भुत वातावरण बन गया था। चारों ओर छठी मैया के गीत गूंज रहे थे।

माता सीता सरयू नदी के शीतल जल में कमर तक खड़ी हो गईं

कुछ समय बाद माता सीता सरयू नदी के शीतल जल में कमर तक खड़ी हो गईं। आकाश में सूर्यास्त का समय हो चुका था और सूर्यदेव की लालिमा पूरे वातावरण में फैल रही थी। अब डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ्य देने का समय आ गया था। माता सीता ने दोनों हाथों से सूप उठाया और पूरी श्रद्धा के साथ सूर्यदेव को जल अर्पित करते हुए प्रार्थना की, “हे सूर्यनारायण! मेरी इस तपस्या को स्वीकार कीजिए। मेरे प्रभु को सभी दोषों से मुक्त कीजिए और अयोध्या की प्रजा पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखिए। हे छठी मैया! मेरे परिवार और पूरे राज्य की रक्षा कीजिए।” अर्घ्य देने के बाद माता सीता ने पूरी रात सरयू घाट पर जागकर छठी मैया की आराधना की। घाट पर दीपक जलते रहे और महिलाएं पूरी रात मंगलगीत गाती रहीं।

छत्तीस घंटे बीत गए।माता सीता ने न तो अन्न ग्रहण किया था और न ही जल की एक बूंद पी थी

देखते ही देखते छत्तीस घंटे बीत गए। माता सीता ने न तो अन्न ग्रहण किया था और न ही जल की एक बूंद पी थी। इसके बावजूद उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और मन में अटूट विश्वास दिखाई दे रहा था। अब चौथे और अंतिम दिन की सुबह होने वाली थी। जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्यदेव की पहली किरण दिखाई देने लगी, माता सीता ने एक बार फिर पूजा की टोकरी उठाई और सरयू के जल में खड़ी हो गईं। चारों ओर भक्तों की भीड़ एकत्र थी। भगवान श्रीराम और लक्ष्मण जी भी उनके साथ मौजूद थे। माता सीता ने उगते हुए सूर्यदेव को अंतिम अर्घ्य अर्पित किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, “हे जगत को प्रकाश देने वाले सूर्यदेव! मेरी इस कठिन तपस्या को स्वीकार कीजिए। अयोध्या की प्रजा को सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए।”

माता सीता ने अदरक और दूध ग्रहण करके अपना निर्जला व्रत खोला

मान्यता है कि अर्घ्य पूरा होते ही वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया और देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की। महर्षियों ने माता सीता की तपस्या की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी श्रद्धा और समर्पण से भगवान श्रीराम के प्रायश्चित का संकल्प पूर्ण हुआ है। भगवान श्रीराम ने भावुक होकर माता सीता से कहा, “सीते! तुम्हारी इस तपस्या ने न केवल मेरे मन का भार दूर किया है, बल्कि अयोध्या के कल्याण के लिए भी एक पवित्र मार्ग दिखाया है।” इसके बाद माता सीता ने अदरक और दूध ग्रहण करके अपना निर्जला व्रत खोला। पूरे अयोध्या में छठ का प्रसाद बांटा गया और चारों ओर जयकारे गूंज उठे।

माता सीता द्वारा की गई इसी पवित्र तपस्या की परंपरा आगे चलकर जन-जन की आस्था का हिस्सा बनी

लोकप्रचलित कथा के अनुसार, माता सीता द्वारा की गई इसी पवित्र तपस्या की परंपरा आगे चलकर जन-जन की आस्था का हिस्सा बन गई। आज भी कार्तिक मास में लाखों श्रद्धालु नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य के माध्यम से भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करते हैं। इस कथा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि सच्ची श्रद्धा, त्याग, संयम और परिवार के कल्याण की भावना ही इस महापर्व की आत्मा है। छठ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि प्रकृति, सूर्यदेव और जीवन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का महान पर्व है। जय छठी मैया!