डॉ.नवजोत कौर सिद्धू जीतीं कैंसर से जंग, पोस्ट शेयर कर बोलीं- अब कर सकूंगी अंगदान

नई दिल्ली। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिद्धू (Congress leader Navjot Sidhu) की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू (Dr. Navjot Kaur Sidhu) ने कैंसर को मात (Beat Cancer) दे दी है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। डॉ. सिद्धू ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरे पीईटी स्कैन (PET SCAN) के अनुसार मुझे कैंसर मुक्त घोषित (Declared Cancer Free) कर दिया गया है। इससे मेरे पूरे शरीर का अंग दान (Donate Organs) संभव हो गया है।

I’m so happy that I have been declared cancer free according to my PET SCAN .That makes my whole body organ donation possible. I’m feeling blessed that I could also donate my hair. And let’s say yes to electric crematorium to save wood.Truth;saw people refusing CORONA bodies

— DR NAVJOT SIDHU (@DrDrnavjotsidhu) November 2, 2023