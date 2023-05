Easy Way to Remove Stickers from Car: फेवरेट कार पर चिपक गया है स्टिकर, इस तरीके से हटाएं नहीं पड़ेंगे कांच पर स्क्रैच

Easy Way to Remove Stickers from Car: अक्सर कार के शीशे पर धार्मिक या अन्य स्टिकर चिपकाते है। एक वक्त के बाद वह स्टिकर गंदा होकर भद्दा दिखाई देने लगता है। कार के शीशे पर लगे स्टिकर को छुड़ाने के लिए बेहद सावधानी की जरुरत पड़ती है ताकि कांच पर किसी तरह का स्क्रैच या हानि न पहुंचे। तो चलिए आज हम आपको कांच पर लगे स्टिकर को साफ करने के कुछ उपाय बताने जा रहे है।

जोर देकर न खुरचें वरना कार के शीशे पर स्क्रैच पड़ सकते है

सबसे पहले साबुन का पानी, शैम्पू या कांच क्लीनर ले लें। अब एक प्लास्टिक स्क्रैपर या बेकार क्रेडिट कार्ड, साफ कपड़ा या टीश्यू और ग्लास क्लीनर की जरुरत पड़ेगी होगी। साबुन के पानी या शैम्पू को स्टिकर पर कुछ देर के लिए डाल कर छोड़ दें। थोड़ी देर के बाद स्टिकर मुलायम होकर खुद की कांच छोड़ने लगेगा। तब एक प्लास्टिक स्क्रैपर या बेकार क्रेडिट कार्ड से हल्के हाथों से खुरचें। ध्यान रखे बहुत अधिक ताकत लगा कर या जोर देकर न खुरचें वरना कार के शीशे पर स्क्रैच पड़ सकते है।

स्टिकर धीरे से निकालने के लिए अपने प्लास्टिक स्क्रेपर या क्रेडिट कार्ड का यूज

इसके अलावा आप हेयर ड्रैयर की मदद से स्टिकर हटा सकती है। इसके लिए स्टिकर को गर्म करने के लिए धीमी आंच पर हेयर ड्रायर का यूज करें। ड्रायर को कार के कांच से कुछ इंच दूर रखें और स्टिकर को समान रूप से गर्म करें। यह चिपके हुए स्टिकर को ढीला करने में मदद करता है। एक बार जब स्टिकर गर्म हो जाए, तो एक कोने को धीरे से निकालने के लिए अपने प्लास्टिक स्क्रेपर या क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते है।

धीरे से तब तक रगड़ें जब तक कि स्टिकर कांच से उधड़ न जाए

इसके अलावा, आप बर्फ के क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें स्टिकर पर रख सकते हैं जिससे आप स्टिकर के चिपकने को नरम कर सकेंगे। स्टिकर को एकदम से फाड़ने की बजाय धीरे धीरे कोनों से दबाते हुए निकालें। अगर कार की कांच पर स्टिकर का चिपचिपा अवशेष बचा है, तो एक कपड़े या टिश्यू पेपर या रिमूवर की मदद से गीला करें। अवशेषों को धीरे से तब तक रगड़ें जब तक कि स्टिकर कांच से उधड़ न जाए।