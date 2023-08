Ecuador Presidential Election : चुनावी रैली में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की सरेआम गोली मारकर हत्या, बम भी फेंका गया

नई दिल्ली। इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार (Ecuador Presidential Candidate) फर्नांडो विलाविसेंशियो (Fernando Villavicencio) की बुधवार शाम को राजधानी क्विटो शहर (Capital City Quito) में एक रैली में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद से ही पूरे इक्वाडोर में डर का माहौल है।

बता दें कि 59 वर्षीय पत्रकार फर्नांडो विलाविसेंशियो (Fernando Villavicencio) 20 अगस्त को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Election) के आठ उम्मीदवारों में से एक थे। चुनाव में 10 दिन का समय बचा है। इसी के मद्देनजर क्विटो में एक राजनीतिक रैली आयोजित की गई थी। इसी दौरान बंदूकधारियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी।

डिप्टी कमांडर जनरल मैनुअल इनिग्वेज ने बताया कि हमलावरों ने कई गोलियां मारीं

डिप्टी कमांडर जनरल मैनुअल इनिग्वेज (Deputy Commander General Manuel Inigweg) ने बताया कि क्विटो के एक हाईस्कूल में आयोजित रैली से जब विलाविसेंशियो बाहर निकल रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर गोलीबारी कर दी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की पुष्टि की। इसके अलावा, हमले में एक पुलिस अधिकारी भी घायल हुआ।

JUST IN: Second video emerges from outside rally event at the moment Ecuador presidential candidate Fernando Villavicencio was assassinated. pic.twitter.com/c98bAoPdnz

— Chuck Callesto (@ChuckCallesto) August 10, 2023