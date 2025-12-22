  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. ED Investigation Reveals : मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल ने 500 करोड़ का कफ सिरप शैली ट्रेडर्स ने बेचा, ईडी जारी करेगा रेड कॉर्नर नोटिस

ED Investigation Reveals : मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल ने 500 करोड़ का कफ सिरप शैली ट्रेडर्स ने बेचा, ईडी जारी करेगा रेड कॉर्नर नोटिस

नशीले कफ सिरप (Narcotic Cough Syrup) की तस्करी करने वाले सिंडिकेट के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल (Shubham Jaiswal) और उसके पिता भोला जायसवाल (Bhola Jaiswal) ने रांची की शैली ट्रेडर्स (Shaili Traders) के जरिये 2.24 करोड़ कफ सिरप की बोतलें बेच डालीं। दोनों ने 500 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की सिरप की तस्करी की।

By टीम पर्दाफाश 
Updated Date

लखनऊ। नशीले कफ सिरप (Narcotic Cough Syrup) की तस्करी करने वाले सिंडिकेट के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल (Shubham Jaiswal) और उसके पिता भोला जायसवाल (Bhola Jaiswal) ने रांची की शैली ट्रेडर्स (Shaili Traders) के जरिये 2.24 करोड़ कफ सिरप की बोतलें बेच डालीं। दोनों ने 500 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की सिरप की तस्करी की। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में यह खुलासा हुआ है। नेताओं व माफिया के संरक्षण की वजह से शुभम दुबई भागने में कामयाब रहा। ईडी (ED)  उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (Red Corner Notice) जारी कराने जा रहा है।

पढ़ें :- यूपी के चर्चित यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के घर ईडी की रेड, मिली लेम्बोर्गिनी और BMW जैसी करोड़ों की गाड़ियां

ईडी (ED) को शुभम जायसवाल (Shubham Jaiswal) और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल (Chartered Accountant Vishnu Agarwal) के ठिकानों पर छापों में इसके पुख्ता सुराग मिले हैं। शुभम के पुश्तैनी घर से बरामद दस्तावेजों में आधा दर्जन से अधिक नेताओं, एक बहुचर्चित माफिया और दो ड्रग इंस्पेक्टरों को दी गई रकम का ब्योरा भी हाथ लगा है। छापे के दौरान दिल्ली की एबॉट कंपनी से खरीदे गए फेसेडिल सिरप के बिल और फर्जी फर्मों के लेन-देन का ब्योरा भी पाया गया है, जिसके एबॉट कंपनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

अधिकारियों को शक है कि शुभम को फर्जी बिलिंग के के लिए बंद हुई फर्मों का ब्योरा ड्रग इंस्पेक्टरों (DI) ने मुहैया कराया था। साथ ही जिन फर्मों के लाइसेंस निरस्त हो चुके थे, उनका नाम-पता आदि भी दिया था। इसी वजह से अब ईडी (ED)  के अधिकारी वाराणसी में बीते तीन साल के दौरान पता लगा रहे हैं, जिनसे जल्द पूछताछ करने की तैयारी है। जांच में सामने आया है कि शुभम ने 13 जिलों की 177 फर्मों के नाम पर फर्जी बिलिंग की, जबकि सिरप की पूरी खेप त्रिपुरा भेज दी ताकि उसे बांग्लादेश तस्करी किया जा सके।

तीन कंपनियों के खिलाफ पुलिस जल्द एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में

नशीले कफ सिरप (Narcotic Cough Syrup) का निर्माण करने के बाद दागी फर्मों को सुपर स्टॉकिस्ट बनाकर आपूर्ति करने वाली तीन कंपनियों के खिलाफ पुलिस जल्द एफआईआर (FIR) दर्ज करने की तैयारी में है। इसमें हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित एबॉट फार्मास्युटिकल्स भी शामिल है जिसने सबसे ज्यादा सिरप की आपूर्ति की थी। कंपनी पहले विभोर राणा और विशाल सिंह को सिरप की आपूर्ति कर रही थी। जब उनका माल पकड़ा जाने लगा तो उसने शुभम जायसवाल (Shubham Jaiswal)  को सुपर स्टॉकिस्ट बना दिया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब स्थित लेबोरेट फार्मा (Labore Pharma) भी रडार पर है।

पढ़ें :- दिल्ली-पंजाब समेत कई राज्यों में ईडी का बड़ा एक्शन, करोड़ों रुपये और 300 किलो चांदी जब्त की

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

केवल गीत नहीं, राष्ट्र की चेतना व साहस का मंत्र है वंदे मातरम् : योगी आदित्यनाथ

केवल गीत नहीं, राष्ट्र की चेतना व साहस का मंत्र है वंदे...

मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव में छिड़ी जंग, कोडीन सिरप मामले में दोनों नेता लगा रहे है आरोप प्रत्यारोप

मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव में...

न जनसंवाद, न संसद में चर्चा, न राज्यों की सहमति- मोदी सरकार ने मनरेगा और लोकतंत्र दोनों पर चलाया बुलडोज़र : राहुल गांधी

न जनसंवाद, न संसद में चर्चा, न राज्यों की सहमति- मोदी सरकार...

नौतनवा तहसील में उपनिबंधक के खिलाफ आंदोलन तेज, 75वें दिन पुतला दहन

नौतनवा तहसील में उपनिबंधक के खिलाफ आंदोलन तेज, 75वें दिन पुतला दहन

योगी सरकार ने पेश किया 24,496.98 करोड़ रुयये का अनुपूरक बजट, विकास की रफ्तार और प्राथमिक क्षेत्रों की मजबूती पर विशेष फोकस

योगी सरकार ने पेश किया 24,496.98 करोड़ रुयये का अनुपूरक बजट, विकास...

Cough Cyrup Case : यूपी एसटीएफ के रडार पर पांच फर्मा कंपनियां, इनके खिलाफ पुलिस दर्ज करेगी FIR

Cough Cyrup Case : यूपी एसटीएफ के रडार पर पांच फर्मा कंपनियां,...