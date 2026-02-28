  1. हिन्दी समाचार
  सरकार बताए कि केजरीवाल और सिसोदिया ने जो दिन जेल में बिताए, उसका नतीजा कौन भुगतेगा? कपिल सिब्बल ने भाजपा पर बोला हमला

Delhi Excise Policy Case Row : दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है और सीबीआई की चार्जशीट खारिज कर दी है। इस मुद्दे को भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ज़ोर-शोर से उठाया है। इस बीच, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सवाल किया है कि इन नेताओं ने जो समय जेल में बिताए हैं उसका नतीजा कौन भुगतेगा। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Delhi Excise Policy Case Row : दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है और सीबीआई की चार्जशीट खारिज कर दी है। इस मुद्दे को भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ज़ोर-शोर से उठाया है। इस बीच, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सवाल किया है कि इन नेताओं ने जो समय जेल में बिताए हैं उसका नतीजा कौन भुगतेगा।

दरअसल, अब केजरीवाल और सिसोदिया के बरी होने के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “… सीबीआई की जांच बिना किसी नतीजे के लंबी होती जा रही है। वे एक के बाद एक जिन्हें चाहते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं… जांच चलती रहती है, और लोग सालों तक जेल में रहते हैं। और फिर, ज़ाहिर है, केस में कुछ नहीं होता। चिदंबरम के खिलाफ केस में क्या हुआ है? कुछ नहीं।”

सीनियर वकील सिब्बल ने कहा, “27 फरवरी को, यानी कल, एक बहुत ज़रूरी फ़ैसला आया। इस फ़ैसले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कविता जी समेत बाकी 20-22 आरोपियों के खिलाफ़ CBI केस पर विचार किया गया, और कोर्ट ने उन सभी को बरी कर दिया। अब हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो 126 दिन जेल में बिताए, उसका नतीजा कौन भुगतेगा? और मनीष सिसोदिया ने जो 503 दिन जेल में बिताए, उसका नतीजा कौन भुगतेगा? जवाबदेही होनी चाहिए।”

