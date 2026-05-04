Aaj Ka Rashifal 04 May: आज नए लोगों से मुलाकात होगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

Aaj Ka Rashifal 04 May: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…कर्क राशि के लोग आज भावनाओं पर नियंत्रण रखें।

मेष – आज मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है। काम में जल्दबाजी से बचें। धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है।

वृषभ – आज का दिन सकारात्मक रहेगा। नौकरी/व्यापार में लाभ के संकेत। आज प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी।

मिथुन – आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी। आज आत्मविश्वास बढ़ेगा।

कर्क – आज भावनाओं पर नियंत्रण रखें। परिवार में थोड़ी चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह – आज मेहनत का फल मिलेगा। करियर में उन्नति के संकेत। आज वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

कन्या – आज का दिन मिलाजुला रहेगा। कार्य में बाधाएं आ सकती हैं। आज धैर्य से काम लें,सफलता मिलेगी।

तुला – आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। नई योजना बन सकती है। आज रिश्तों में संतुलन बनाए रखें।

वृश्चिक – आज का दिन अच्छा है। आज मन भावुक रहेगा। निर्णय सोच-समझकर लें।

धनु – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज नए अवसर मिल सकते हैं। आज यात्रा के योग हैं।

मकर – आज जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज परिवार का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज नए लोगों से मुलाकात होगी। करियर में नए अवसर मिलेंगे। रचनात्मक कार्यों में सफलता।

मीन – आज मानसिक उलझन हो सकती है। खर्च बढ़ सकता है। ध्यान और पूजा से लाभ मिलेगा।