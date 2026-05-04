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Aaj Ka Rashifal 04 May: आज नए लोगों से मुलाकात होगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे…जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

आज का राशिफल 04 मई 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 04 May: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…कर्क राशि के लोग आज भावनाओं पर नियंत्रण रखें।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 03 May: आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए काम शुरू करने का है अच्छा समय...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

मेष – आज मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है। काम में जल्दबाजी से बचें। धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है।

वृषभ – आज का दिन सकारात्मक रहेगा। नौकरी/व्यापार में लाभ के संकेत। आज प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी।

मिथुन – आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी। आज आत्मविश्वास बढ़ेगा।

कर्क – आज भावनाओं पर नियंत्रण रखें। परिवार में थोड़ी चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 02 May: इन राशि के लोगों मिलेगा भाग्य का साथ, तुला राशि के लोगों के रिश्तों में होगा सुधार

सिंह – आज मेहनत का फल मिलेगा। करियर में उन्नति के संकेत। आज वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

कन्या – आज का दिन मिलाजुला रहेगा। कार्य में बाधाएं आ सकती हैं। आज धैर्य से काम लें,सफलता मिलेगी।

तुला – आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। नई योजना बन सकती है। आज रिश्तों में संतुलन बनाए रखें।

वृश्चिक – आज का दिन अच्छा है। आज मन भावुक रहेगा। निर्णय सोच-समझकर लें।

धनु – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज नए अवसर मिल सकते हैं। आज यात्रा के योग हैं।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 01 May: आज आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, करियर में प्रगति और नए अवसर मिलेंगे...आप भी जानिए अपनी राशि का हाल?

मकर – आज जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज परिवार का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज नए लोगों से मुलाकात होगी। करियर में नए अवसर मिलेंगे। रचनात्मक कार्यों में सफलता।

मीन – आज मानसिक उलझन हो सकती है। खर्च बढ़ सकता है। ध्यान और पूजा से लाभ मिलेगा।

 

 

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 30 April: इन राशि के लोगों के आज धन लाभ के हैं योग, रुके हुए काम होंगे पूरे
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