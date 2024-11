Elon Musk ने Direct-to-Cell टेक्नोलॉजी लॉन्च की, बिना सिम और नेटवर्क के होगी कॉलिंग, स्मार्टफोन सैटेलाइट से सीधे होगा कनेक्ट

नई दिल्ली। टेस्ला के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) की Starlink सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जल्द भारत में लॉन्च होने वाली है। इससे पहले एलन मस्क (Elon Musk) ने एक नई तरह की डायरेक्ट-टू-सेल (Direct-to-Cell) टेक्नोलॉजी पेश की है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए यूजर्स का सेलफोन यानी मोबाइल डायरेक्ट सैटेलाइट (Direct Satellite) से कनेक्ट हो जाएगा। इसके लिए यूजर्स के मोबाइल फोन में किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होगी। इस टेक्नोलॉजी के जरिए यूजर्स बिना सिम कार्ड के कॉलिंग और टेक्स्ट मैसेज सर्विस एक्सेस कर सकेंगे।

If you have a clear view of the sky, you can connect to the world in minutes 🛰️🌎❤️ pic.twitter.com/r6guWxkcCa

— Starlink (@Starlink) November 15, 2024