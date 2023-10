इजराइल में फंसे भारतीयों के लिए राजदूत संजीव सिंगला का खास संदेश, जारी किया हेल्पलाइन नंबर

तेल अवीव। इजराइल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Palestinian terrorist organization Hamas) के बीच जंग जारी है। इसी बीच इजराइल में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को भारतीय दूतावास की ओर से संदेश दिया गया है कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। भारतीय प्रवासियों को एक संदेश में युद्धग्रस्त इजराइल में भारतीय राजदूत संजीव सिंगला (Indian Ambassador Sanjeev Singla) ने कहा कि मौजूदा स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रखी जा रही है। दूतावास भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहा है।

एक वीडियो संदेश में भारतीय राजदूत संजीव सिंगला (Indian Ambassador Sanjeev Singla) ने कहा कि इजराइल में मौजूद हमारे भारतीय नागिरकों, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा और वेलफेयर के लिए दूतावास लगातार काम कर रहा है।उन्होंने आगे कहा कि हम सभी बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन कृपया शांत और सतर्क रहें और स्थानीय सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करें।

Message from Ambassador Sanjeev Singla to the members of Indian community in Israel 👇🏻 pic.twitter.com/FKUqJZykeF

इतना ही नहीं, इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने इजराइल में चल रहे घटनाक्रम के बारे में वहां मौजूद भारतीय नागरिकों को एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की है, जिसमें भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने, सावधानी बरतने और स्थानीय सरकारी अधिकारियों की सलाह के अनुसार सुरक्षा आश्रयों के करीब रहने का अनुरोध किया गया है।

वीडियो संदेश में संजीव सिंगला (Sanjeev Singla)ने आगे कहा कि हम आपकी मदद करने के लिए यहां हैं, और हम आप में से कई लोगों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें सराहना के इतने सारे संदेश भेजे हैं। हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और कृपया किसी भी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें…जय हिंद। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध तेज होता जा रहा है, ऐसे में इजराइल में भारतीय दूतावास ने वहां फंसे भारतीय नागरिकों के लिए 24 घंटे का हेल्पलाइन डेस्क स्थापित किया है और उन्हें सुरक्षा सलाह का पालन करने के लिए कहा है।

In view of the ongoing developments in Israel and Palestine, a 24-hour Control Room has been set up at @MEAIndia to monitor the situation and provide information and assistance.

In addition, 24-hour emergency helplines have been set up at @indemtel & @ROIRamallah.

Press… pic.twitter.com/FpZqflngOh

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) October 11, 2023