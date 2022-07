ENG vs IND: वनडे और टी 20 सीरीज के लिए इंग्लैंड ने किया टीम का किया ऐलान,जोस बटलर होंगे टीम का कप्तान

नई दिल्ली: इन दिनों टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर गई हुई है। जहां वे 7 जुलाई से तीन मैचों की टी 20 और 12 जुलाई से वनडे सीरीज खेलेगी। जिसका ऐलान बीसीसीआई ने किया था। वहीं शुक्रवार को खेले जा रहे टेस्ट के दौरान इंग्लैंड ने भी अपनी वनडे और टी 20 टीमों की घोषणा कर दी है।



बताया जा रहा है कि इंग्लैंड के पुरुषों के चयन पैनल ने ऐलान किया है कि 7 जुलाई से एजेस बाउल और इस महीने के अंत में एकदिवसीय मैचों की टी 20 सीरीज के लिए स्क्वाड तैयार किया जाएगा। जसका नेतृत्व जोस बटलर द्वारा किया जाएगा। बता दें कि अभी हाल ही में इनको व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए कप्तान नियुक्त किया गया है।

Our squad for the three-match ODI series with @BCCI! 🧢

More here: https://t.co/oLGb3baHyu

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGvIND 🇮🇳 @RoyalLondon pic.twitter.com/SpVsDND6QO

— England Cricket (@englandcricket) July 1, 2022