EU संसद ने रूस को ‘आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश’ किया घोषित

ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ (European Union) की संसद ने बुधवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रूस को ‘आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य’ (Russia a ‘state sponsor of terrorism’) घोषित कर दिया है। यूरोपीय सांसदों (European Parliamentarians) ने रूस को आतंकवाद का प्रायोजक देश बताने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इसके साथ ही यूरोपीय संघ (European Union) के नेताओं ने कहा कि ऊर्जा के बुनियादी ढांचे, अस्पतालों, स्कूलों और आश्रयों जैसे नागरिक लक्ष्यों पर मॉस्को के सैन्य हमले अंतरराष्ट्रीय कानून (International Law)का उल्लंघन करते हैं।

हालांकि, ईयू (EU) का यह कदम काफी हद तक प्रतीकात्मक है क्योंकि यूरोपीय संघ (European Union) के पास इसका समर्थन करने के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं है। संघ ने पहले ही यूक्रेन पर अपने आक्रमण को लेकर रूस पर अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Ukrainian President Volodymyr Zelensky) ने संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) और अन्य देशों से आग्रह किया है कि वे रूस को ‘आतंकवाद का प्रायोजक देश’ (Russia a ‘state sponsor of terrorism’) घोषित करें।

जेलेंस्की ने रूस की सेना पर यूक्रेन के नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जिसे मॉस्को ने नकार दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन (US Secretary of State Antony Blinken) ने अब तक कांग्रेस के दोनों सदनों में प्रस्तावों के बावजूद रूस को ‘आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश’ (Russia a ‘state sponsor of terrorism’) की लिस्ट में डालने करने से इनकार कर दिया है।