जीत के बाद भी कप्तान रोहित शर्मा बेहद नाराज, पाक के खिलाफ मैच से पहले खड़ा हुआ ये विवाद

IND vs IRE Match, T20 World Cup 2024: आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आठवां मैच 5 जून (बुधवार) को भारत और आयरलैंड के बीच खेला गया। इस मैच में भारत ने 12.2 ओवर्स में आयरलैंड के खिलाफ 8 विकेट से जीत हासिल की। हालांकि, इस मैच में जीत के बावजूद भारत के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) खुश नहीं हैं। उन्होंने पिच को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

दरअसल, भारत बनाम आयरलैंड मैच (India vs Ireland, 8th Match), न्यूयॉर्क के नसाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Nassau County International Cricket Stadium, New York) में खेला गया, जिसके बाद न्यूयॉर्क की ‘ड्रॉप इन प‍िच’ (Drop in Pitch) को काफी चर्चा हो रही है। आयरलैंड के खिलाफ मैच में न्यूयॉर्क की पिच तेज गेंदबाजों के अनुकूल दिखी और शुरुआती ओवर्स में बल्लेबाज मुश्किल में दिखे। पहली पारी में भारतीय तेज गेंदबाजों को ‘असमान उछाल’ मिला। इस दौरान कुछ गेंदें बल्लेबाजों के ग्लव्स पर जा लगीं, तो कुछ बॉल नीची रहीं।

इस मैच में आयरलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी करते समय भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को चोटिल हो गए और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए रोहित को बाजू पर चोट लगी। मैच के बाद रोहित शर्मा ने कहा, ‘नया मैदान, नया वेन्यू और हम देखना चाहते थे कि यहां खेलकर कैसा लगता है, मुझे लगता है कि पिच अभी जमी नहीं है और गेंदबाजों की काफी मदद कर रही थी, ऐसे में अपने बेसिक्स पर डटे रहना और टेस्ट मैच गेंदबाजी को याद रखना जरूरी था।’

रोहित ने आगे कहा, ‘मैं नहीं जानता कि पिच से क्या अपेक्षा करें लेकिन हम यही सोचकर तैयारी करेंगे कि पिच ऐसी ही रहने वाली है, उस मैच में पूरी टीम को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। उम्मीद है कि आज की तरह उस मैच में भी प्रदर्शन अच्छा रहेगा।’ बता दें कि न्यूयॉर्क के इसी मैदान पर 9 जून को भारत-पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मैच खेला जाना है। ऐसे में पिच का मुद्दे तूल पकड़ता नजर आ रहा है।