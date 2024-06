'EVM को हैक किया जा सकता है... इसे खत्म किया जाना चाहिए,' टेस्ला के CEO एलन मस्क का बड़ा बयान

Elon Musk statement on EVM: भारत में पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम (EVM) को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। कई बार विपक्षी दलों ने ईवीएम को हैक किए जाने का दावा किया है। वहीं, दुनिया की सबसे अमीर हस्तियों में शामिल टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Tesla CEO Elon Musk) ने ईवीएम को हैक किए जाने के जोखिम का हवाला देते हुए, इसे खत्म करने मांग की है। एलन मस्क का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है, जब अमेरिका में कुछ समय बाद राष्ट्रपति चुनाव होना है।

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कैनेडी जूनियर (Robert F. Kennedy Jr.) ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने 15 जून को अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, प्यूर्टो रिको के प्राथमिक चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से संबंधित सैकड़ों मतदान अनियमितताएं देखी गईं। सौभाग्य से, वहाँ एक कागजी निशान था इसलिए समस्या की पहचान की गई और वोट मिलान को सही किया गया। उन न्यायक्षेत्रों में क्या होता है जहां कोई पेपर ट्रेल नहीं है?’

कैनेडी जूनियर ने आगे लिखा, ‘अमेरिकी नागरिकों को यह जानना होगा कि उनके सभी वोट गिने गए थे, और उनके चुनावों को हैक नहीं किया जा सकता है। चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप से बचने के लिए हमें कागजी मतपत्रों की ओर लौटने की जरूरत है। मेरे प्रशासन को कागजी मतपत्रों की आवश्यकता होगी और हम ईमानदार और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देंगे।’ इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एलन मस्क ने एक्स पर लिखा, ‘हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्यों या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम, हालांकि छोटा है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक है।’

We should eliminate electronic voting machines. The risk of being hacked by humans or AI, while small, is still too high. https://t.co/PHzJsoXpLh

— Elon Musk (@elonmusk) June 15, 2024