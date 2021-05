मशहूर संगीत निर्देशक वनराज भाटिया का हुआ निधन, 94 साल में आखरी सांस

नई दिल्ली: देश मे कोरोना ने प्रचंड रूप ले लिया है इससे आम जनता के साथ साथ कई बड़ी हस्तियों को भी हमसे छीना है। दरअसल, शहूर संगीत निर्देशक वनराज भाटिया ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। मिली जानकारी के तहत वनराज का निधन उनके मुंबई वाले घर में हुआ है। वह पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की अग्रणी रचनाकारों में से एक थे। बीते कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी।

आपको बता दें, इसी के चलते उन्हें घर पर ही बेड पर रखा गया था। यहां वह इतने कमजोर हो गए थे कि उठ-बैठ भी नहीं पा रहे थे। वहीँ इस बीच कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए उन्होंने डॉक्टरों के पास भी जाना सही नहीं समझा, जिस वजह आज (7 मई) सुबह उनका निधन हो गया।

and we lost another Legend

– VANRAJ BHATIA

Rest in Music SIR 🙏🙏🙏🙏🙏@varungrover @swanandkirkire @somenmishra0 @Shankar_Live @rekha_bhardwaj @mehtahansal @VishalBhardwaj @EhsaanNoorani pic.twitter.com/JuNLOH3ykZ

— Pavan Jha (@p1j) May 7, 2021