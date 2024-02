February 2024 Vrat Tyohar List : फरवरी माह में बसंत पंचमी समेत पड़ेंगे कई व्रत ,  जानें माह के प्रमुख पर्व 

February 2024 Vrat Tyohar List : व्रत त्योहार की कड़ी में फरवरी माह में उत्सव की धूम रहती है। इस माह में पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व है। बसंत के आगमन के साथ पर्यावरण को बहुरंगी बनाने वाले इस माह में बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा के साथ माघ पूर्णिमा का व्रत भी पड़ेगा। आइये जानते है फरवरी माह के व्रत त्योहार के बारे में।

Fasts and festivals of the month of February फरवरी माह के व्रत-त्योहार

6 फरवरी 2024 – मंगलवार, षटतिला एकादशी

7 फरवरी 2024 – बुधवार, प्रदोष व्रत (कृष्ण)

8 फरवरी 2024 – गुरुवार, मासिक शिवरात्रि

9 फरवरी 2024 – शुक्रवार, माघ अमावस्या

13 फरवरी 2024 – मंगलवार, कुम्भ संक्रांति

14 फरवरी 2024 – बुधवार बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा

20 फरवरी 2024 – मंगलवार, जया एकादशी

21 फरवरी 2024 – बुधवार, प्रदोष व्रत (शुक्ल)

24 फरवरी 2024 – शनिवार, माघ पूर्णिमा व्रत

28 फरवरी 2024 – बुधवार, संकष्टी चतुर्थी