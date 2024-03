यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री गोविन्द बल्लभ पंत ने प्रदेश के विकास की आधारशिला रखी : सीएम योगी

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री (First Chief Minister of UP) व भारत के पूर्व गृह मंत्री भारत रत्न पंडित गोविन्द बल्लभ पंत (Former Home Minister of India Bharat Ratna Pandit Govind Ballabh Pant) की पुण्य तिथि पर आज यहां लोक भवन स्थित उनकी प्रतिमा के सम्मुख चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।