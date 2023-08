Chandramukhi 2 first look release: कंगना रनौत की फिल्म 'चंद्रमुखी 2' का फर्स्ट लुक रिलीज, पोस्टर शेयर कर बोली एक्ट्रेस- सुंदरता और मुद्रा ...

Chandramukhi 2 first look release: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) इन दिनों अपनी आगामी फिल्म चंद्रमुखी 2 (Chandramukhi 2) को लेकर ख़बरों में बनी हुई हैं। इस फिल्म से निरंतर नई अपडेट सामने आ रही है। लंबे वक़्त से प्रशंसक इस फिल्म से उनके लुक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में अब चंद्रमुखी 2 (Chandramukhi 2) से कंगना का लुक सामने आ चुका है, जो बहुत बेहतरीन है।

चंद्रमुखी 2 से निर्माताओं ने चंद्रमुखी 2 (Chandramukhi 2) से कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का पहला लुक रिवील कर दिया है। सामने आए कंगना रनौत के लुक में आप उनका शाही अंदाज देख सकते हैं। इस फोटो में कंगना घुंघराले बालों और और तीखे तेवर से प्रशंसकों को हैरान करती दिखाई दे रही हैं।

इसके चलते उन्होंने ग्रीन कलर का लहंगा चोली पहना हुआ है। इसके साथ कंगना ने माथे पर मांग टीका गले में हैवी हार और कमर पर कमर बंध से अपने लुक को और भी शाही बनाने लें कोई कसर नहीं छोड़ी।

The beauty ✨ & the pose 😌 that effortlessly steals our attention! 🤩 Presenting the enviable, commanding & gorgeous 1st look of #KanganaRanaut as Chandramukhi 👑💃 from #Chandramukhi2 🗝️

Releasing this GANESH CHATURTHI in Tamil, Hindi, Telugu, Malayalam & Kannada! 🤗

🎬… pic.twitter.com/KZPMPd5PkB

— Lyca Productions (@LycaProductions) August 5, 2023