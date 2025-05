First PM Jawaharlal Nehru Death Anniversary: पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि

Jawaharlal Nehru Death Anniversary: आज (27 मई) को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि।’

Tributes to our former PM, Pandit Jawaharlal Nehru on his death anniversary.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2025