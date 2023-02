Forbes Billionaires Index : गौतम अडानी एक हफ्ते में नंबर दो से 16वें पर पहुंचे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की सुनामी जारी

नई दिल्ली। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी (Gautam Adani) के लिए के लिए साल 2023 बेहद बुरा साबित हो रहा है। हर दिन उन्हें झटके पर झटका दे रहा है। बीते साल 2022 में दुनिया के तमाम अरबपतियों में वे अकेले ताबड़तोड़ कमाई करने वाले शख्स रहे थे, लेकिन बीते एक साल में उन्होंने जितना कमाया था, उससे ज्यादा एक महीने में ही गंवा दिया। पहले उनसे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज छिना।

इस साल घटकर इतनी रह गई नेटवर्थ

Forbe’s Real Time billionaires Index के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो गौतम अडानी की नेटवर्थ (Gautam Adani Net Worth) कम होकर महज 64.7 अरब डॉलर रह गई है। इतनी संपत्ति के साथ वे दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में खिसककर अब 16वें नंबर पर आ गए हैं। इस साल गौतम अडानी की संपत्ति में आई गिरावट उनके लिए अब तक की सबसे बड़ी गिरावट बनी। यही नहीं भारतीय उद्योगपति एक दिन में सबसे ज्यादा रकम गंवाने वाले अरबपतियों में एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग के साथ खड़े हो गए।

24 जनवरी से 1 फरवरी तक का हाल

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2023 तक अडानी टोटल गैस के शेयरों का भाव 51%, अडानी एंटरप्राइजेज का स्टॉक प्राइस 40 फीसदी, अडानी ट्रांसमिशन में 37%, अडानी ग्रीन एनर्जी में 40%, अडानी पोर्ट्स एंड सेज में 35%, अडानी पावर में 23%, अंबुजा सीमेंट में 33%, अडानी बिल्मर में 23%, एसीसी में 21% और एनडीटीवी के शेयर की कीमत में 17% की गिरावट आई है।

अडानी के शेयरों में गिरावट जारी

बीते एक सप्ताह गौतम अडानी की कंपनियों के स्टॉक्स में जारी गिरावट गुरुवार को शेयर बाजार (Share Market) में कारोबार के दौरान भी जारी रही. खबर लिखे जाने तक Adani Enterprises Ltd के शेयर में 21.61% फिसलकर 1,694.10 रुपये के लेवल पर कारोबार कर रहे थे।

Adani Power Ltd 4.98% टूटकर 202.05 रुपये पर, Adani Wilmar Ltd 5% गिरकर 421.00 रुपये, Adani Green Energy Ltd के स्टॉक 10% फिसलकर 1,039.85 रुपये, Adani Total Gas Ltd के शेयर 10% गिरकर 1,707.70 रुपये और Adani Transmission Ltd के स्टॉक 10% की गिरावट के साथ 1,551.15 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। इसके अलावा Adani Ports के शेयर भी 4.66% फिसलकर 472.10 रुपये पर थे।

साल 2023 गंवाए 41 अरब डॉलर

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022 में Gautam Adani की कंपनियों ने बेस्ट परफॉरमेंस दी और शेयरों की रफ्तार का असर उनकी नेटवर्थ पर पड़ता चला गया। साल के आखिर में गौतम अडानी Top-10 Billionaires की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। हालांकि, वे इस पायदान पर ज्यादा देर तक नहीं सके। फिर भी लंबे समय तक अडानी दुनिया के तीसरे या चौथे अमीर बनकर अपना दबदबा बनाए रहे। नए साल 2023 की शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर अडानी ग्रुप (Adani Group) को लेकर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट (Hindenburg Report) सामने आई। 24 जनवरी को पब्लिश हुई इस रिपोर्ट ने अडानी के साम्राज्य में ऐसी उथल-पुथल मचाई कि महीने भर में ही उनकी नेटवर्थ से करीब 48 अरब डॉलर साफ हो गए और वे टॉप-10 अमीरों की लिस्ट से ही बाहर निकल गए।

फुल सब्सक्राइब्ड FPO लिया वापस

Hindenburg रिसर्च रिपोर्ट से निवेशकों के सेंटिमेंट पर जो विपरीत असर हुआ, उसने अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयरों में में सुनामी लाने का काम किया। लगातार नुकसान झेल रहे गौतम अडानी को अपनी कंपनी Adani Enterprises का 20,000 करोड़ रुपये फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) फुल सब्सक्राइब्ड होने के बाद भी वापस लेना पड़ा। उन्होंने एफपीओ वापस लेते हुए इसकी बड़ी वजह बताते हुए खुद बयान जारी कर कहा, ‘हमारे निवेशकों ने मुझे बनाया है और हम उनका किसी भी तरह का नुकसान नहीं कराना चाहते, ऐसे में इस ऑफर को वापल ले रहे हैं. जिन निवेशकों ने इसमें पैसे लगाए हैं, उनकी रकम वापस की जाएगी।