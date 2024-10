Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan : सूचना प्रसारण राज्य मंत्री से मिले IIMC के पूर्व महानिदेशक , ‘अमृतकाल में भारत’ की प्रति भेंट की

Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan : सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डा.एल. मुरुगन के भोपाल प्रवास के दौरान भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) के पूर्व महानिदेशक प्रो.संजय द्विवेदी ने उनसे सौजन्य भेंट की और उन्हें अपनी हाल में छपी पुस्तक ‘अमृत काल में भारत’ की प्रति भेंट की। पुस्तक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के दौरान हुए देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का वर्णन है।

डा.मुरुगन ने कहा ऐसे सकारात्मक साहित्य से विकसित भारत का स्वप्न साकार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक मोदी सरकार का बौद्धिक आंकलन है। इसमें उठाए गए विषय नये भारत का आत्मविश्वास दर्शाते हैं। श्री मुरुगन ने प्रो.द्विवेदी द्वारा भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता के योगदान को रेखांकित करने के लिए ‘मीडिया विमर्श’ के माध्यम से हो रहे प्रयासों को सराहा। उल्लेखनीय है कि ‘मीडिया विमर्श’ ने तमिल, तेलुगू,कन्नड़, मलयालम,उड़िया, गुजराती, उर्दू जैसे सात भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता पर शोध केंद्रित विशेषांकों का प्रकाशन किया है।