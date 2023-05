Former Pakistan PM Imran Khan arrested: पूर्व PM इमरान खान गिरफ्तार, पाक रेंजर्स ने किया अरेस्ट

Former Pakistan PM Imran Khan arrested: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान की राजनीतिक घटनाओं के अचानक चौंकाने वाले मोड़ मे, पीटीआई प्रमुख इमरान खान (PTI chief Imran Khan) जो मंगलवार दोपहर दो सुनवाई के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (Islamabad High Court) में मौजूद थे उनको पाकिस्तान रेंजर्स ने परिसर से हिरासत में ले लिया। खबरों के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद इमरान खान को अज्ञात जगह पर ले जाया गया है।। कोर्ट के बाहर सुरक्षाबलों की भारी तैनाती की गई है।

इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर के बाद उनके समर्थकों की सुरक्षाबलों के साथ झड़प हो गई, जिसमें कई लोगों अलावा उनके वकील को भी कुछ चोटें आई हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, पाक रेंजर्स ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर गिरफ्तार किया है। यहां इमरान खान अपने खिलाफ दर्ज कई मामलों में जमानत लेने पहुंचे थे। इसी बीच उनकी पार्टी PTI के ट्वीटर हैंडल से एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें दावा किया है कि इमरान खान के वकील कोर्ट परिसर में बुरी तरह घायल हुए हैं।

Imran Khan’s lawyer badly injured inside the premises of IHC. Black day for our democracy and country. pic.twitter.com/iQ8xWsXln7

— PTI (@PTIofficial) May 9, 2023