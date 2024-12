Former PM Manmohan Singh death: पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर रूस ने जताया गहरा शोक, योगदान के लिए याद किया

Former PM Manmohan Singh death : पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का गुरुवार (26 दिसंबर) रात 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद दुनिया भर के कई नेताओं ने उनके योगदान और उनके द्वारा अपने देशों के साथ बनाए गए मजबूत संबंधों के बारे में बात करते हुए शोक संदेश भेजे हैं। इस कड़ी में रूस ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव (Ambassador Denis Alipov) ने गहरा शोक जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि डॉ. मनमोहन का निधन होना भारत और रूस के लिए अत्यंत दुःख और शोक का क्षण है।

It is moment of poignant sorrow and grief for India and for Russia. Dr Manmohan Singh‘s contribution to our bilateral ties was immeasurable. His suave demeanor was always endearing as unquestionable was his expertise as an economist and his commitment to the progress of India. pic.twitter.com/rxjUQsFgj5

