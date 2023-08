अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप गुंडागर्दी और धोखाधड़ी मामले में दोषी करार, अब जाना होगा जेल?

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप (Former US President Donald Trump) की चुनावी मैदान में उतरने की राह लगातार मुश्किल होती जा रही है। अटलांटा (Atlanta) , जॉर्जिया (Georgia) की एक ग्रैंड जूरी ने 14 अगस्त, 2023 को पूर्व राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रम्प (Former US President Donald Trump) को दोषी ठहराया है। उन पर राज्य में उनकी 2020 की चुनावी हार को पलटने के कथित प्रयासों से संबंधित धोखाधड़ी और गुंडागर्दी सहित अन्य 12 आरोप लगाए गए।