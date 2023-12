Gambhir vs Sreesanth : लाइव मैच में गंभीर से झगड़े के बाद श्रीसंत ने जारी किया वीडियो, गेंदबाज ने लगाए कई आरोप

Gambhir vs Sreesanth Fight News: भारत के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) मैदान पर अक्सर खिलाड़ियों से झगड़े और अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। आईपीएल 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के मैच के दौरान गंभीर और विराट कोहली की लड़ाई ने काफी सुर्खियां बटोरीं थीं। वहीं, अब लीजेंड्स लीग क्रिकेट के एक लाइव मैच में वह भारत के पूर्व तेज गेंदबाज एस. श्रीसंत (S. Sreesanth) भिड़ते दिखे। इसके बाद श्रीसंत को एक वीडियो जारी करना पड़ा।

दरअसल, बुधवार को सूरत में लीजेंड्स लीग क्रिकेट (Legends League Cricket) के एलिमिनेटर मैच में गुजरात जाएंट्स (Gujarat Giants) और इंडिया कैपिटल्स (India Capitals) की टीमें आमने-सामने थीं। इस में गुजरात के कप्तान पार्थिव पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंडिया कैपिटल्स के लिए कर्क एडवर्ड्स और गंभीर ओपनिंग के लिए आए। अपनी 30 गेंद में 51 रन की पारी में कैपिटल्स के कप्तान गंभीर ने श्रीसंत को कुछ चौके लगाए। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि श्रीसंत ने हताशा में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे गंभीर को देखकर कुछ शब्द कहे। इसके जवाब में गंभीर ने इस तेज गेंदबाज को घूरकर देखा और इशारा किया।

6… 4… Showdown! Watch till the end for Gambhir 👀 Sreesanth. . . #LegendsOnFanCode @llct20 pic.twitter.com/SDaIw1LXZP

इसके बाद कैपिटल्स के किसी बल्लेबाज के आउट होने के समय ब्रेक के दौरान गंभीर और श्रीसंत के बीच फिर से शब्दों का आदान-प्रदान हुआ। जिसमें इंडिया कैपिटल्स के कप्तान गंभीर और गुजरात जाएंट्स के गेंदबाज श्रीसंत के बीच जमकर बवाल हुआ। इस दौरान अंपायर, पार्थिव पटेल और अन्य खिलाड़ियों को बीच बचाव के लिए आना पड़ा।

Emotions are always running high, when you were very passionate about your game.

Sreesanth and Gambhir in an animated chat during the @llct20 Eliminator!#LegendsLeagueCricket pic.twitter.com/Qjz8LqC41l

