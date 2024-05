'कोच का चयन सोच-समझकर करें...,' Gambhir को Coach बनाने की अटकलों के बीच गांगुली के बयान से मचा बवाल

Indian Cricket Team New Coach: भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के मेंटर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) जल्द ही टीम इंडिया के नए हेड कोच के भूमिका में नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो बीसीसीआई जल्द ही नए कोच के रूप में गंभीर के नाम का ऐलान कर सकता है। इन अटकलों के बीच भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) का एक बयान सुर्खियों में बना हुआ।

दरअसल, पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने सोशल मीडिया पोस्ट में सोच-समझकर कोच चुनने की सलाह दी है। जिसे अब गंभीर को नए हेड कोच बनाए जाने की अटकलों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, गांगुली ने अपने पोस्ट में बीसीसीआई (BCCI) या गंभीर (Gambhir) को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। सौरव गांगुली ने लिखा, ‘किसी के जीवन में कोच का महत्व, उनका मार्गदर्शन और निरंतर प्रशिक्षण किसी भी व्यक्ति के भविष्य को मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह आकार देते हैं। इसलिए कोच और संस्थान का चयन सोच-समझकर करें…।’

The coach’s significance in one’s life, their guidance, and relentless training shape the future of any person, both on and off the field. So choose the coach and institution wisely…

