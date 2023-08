गुलाम नबी आजाद को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए उनके पार्टी के कई नेता, जयराम रमेश ने साधा निशाना

नई दिल्ली। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डीपीएपी) के प्रमुख और पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) को बड़ा झटका लगा है। डीपीएपी के कई नेता आज पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि, जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में कांग्रेस पार्टी दिन-ब-दिन मजबूत होती जा रही है। हम कई प्रमुख नेताओं का स्वागत करते हैं जो आज हमारे साथ जुड़े। यह इस बात का संकेत है कि जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लोग क्या चाहते हैं।

The Congress party in Jammu and Kashmir is being strengthened day by day.

We welcome several prominent leaders who joined us today.

It is an indication of how the people of Jammu and Kashmir want @INCJammuKashmir to take lead in addressing their issues and usher peace and… pic.twitter.com/XGMLUOk0Ip

— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 7, 2023