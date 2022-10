Global Hunger Index 2022: भारत में पहले से ज्यादा बढ़ी भुखमरी, पाकिस्तान, बांग्लोदश और नेपाल से भी पिछड़े

Global Hunger Index 2022: वैश्विक भूख सूचकांक 2022 (Global Hunger Index) के आंकड़े सामने आए हैं। इस आंकड़े में भारत की स्थिति पहले से और ज्यादा खराब हो गई है। वैश्विक भूख सूचकांक के आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में भुखमरी और ज्यादा बढ़ गई है। आंकड़ों के मुताबिक, भारत छह पायदान नीचे खिसक गया है। साथ ही 121 देशों में अब भारत 107वें स्थान पर पहुंच गया है।

भारत में भुखमरी पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी ज्यादा है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि भारत में भुखमरी ज्यादा तेजी से बढ़ी है और भारत की रैंकिंग और भी ज्यादा खराब हो गई है। वहीं, भारत की स्थिति युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान से कुछ बेहतर है। अफगानिस्तान इस सूची में 109वें स्थान पर है।

29.1 स्कोर के साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स के प्रकाशकों ने भारत में ‘भूख’ की स्थिति को गंभीर बताया है। इसके साथ ही पड़ोसी देशों की बात करें तो 121 देशों की सूची में पाकिस्तान 99वें, श्रीलंका 64वें, बांग्लादेश 84वें, नेपाल 81वें व म्यांमार 71वें स्थान पर है।

When will the Hon'ble PM address real issues like malnutrition, hunger, and stunting and wasting among children?

22.4 crore people in India are considered undernourished

India's rank in the Global Hunger Index is near the bottom — 107 out of 121 countries

