Gold-Silver Price Crash : 12 हजार से ज्यादा टूटा सोना, चांदी की कीमत 2 लाख पहुंची और अब कितना गिरेगा भाव?

नई दिल्ली। सोना-चांदी (Gold-Silver) में 23 मार्च को सुबह से ही गिरावट (Price Crash) देखी जा रही है। दोपहर 12 बजे तक सोने और चांदी में ऐसी गिरावट आई कि दोनों में ही अब लोअर सर्किट (Gold Silver lower Circult) लग चुका है। 12.11 बजे 1 किलो चांदी में लगभग 25 हजार रुपये की गिरावट (Silver Price Crash) है। इसके साथ ही सोने (Gold Price Crash) में भी 10 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है।

चांदी में लगातार गिरावट जारी

खबर लिखे जाने तक चांदी में 26 हजार से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। दोपहर 12.21 बजे 1 किलो चांदी का दाम 2,05,630 रुपये चल रहा है। चांदी ने अब तक 2,22,479 रुपये प्रति किलो का हाई और 2,04,723 रुपये प्रति किलो का लो बनाया है। चांदी में अब तक 11.27 फीसदी की गिरावट है।

सोने 12 हजार से ज्यादा गिरा

दोपहर 12.24 बजे तक सोने में 12,833 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। अभी 10 ग्राम सोने का भाव 1,31,659 रुपये चल रहा है। सोने ने अब तक 1,40,158 रुपये प्रति किलो का हाई और 1,31,647 रुपये प्रति किलो का लो बनाया है।

सोना-चांदी और कितना गिरेगा?

केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया ने सोने और चांदी को लेकर नया सपोर्टिंग प्राइस दिया है।

सोना- 1,15,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

चांदी- 1,75,000 रुपये प्रति किलो

अजय केडिया की मानें तो अगर ऐसी ही गिरावट जारी रही तो सोना 1,15,000 रुपये के आसपास पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक मध्य पूर्व में युद्ध रहेगा, तब तक ऐसी गिरावट चलती रहेगी। इसके साथ ही उनका कहना है कि चांदी 2 लाख रुपये प्रति किलो से नीचे जाकर 1,75,000 रुपये पर सपोर्ट कर सकती है। इसके साथ ही कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने भी सोने और चांदी को लेकर नया सपोर्टिंग प्राइस दिया है। अनुज गुप्ता की मानें तो

सोना- 1,15,000 रुपया (अंतरराष्ट्रीय स्तर पर $3450–3500) तक पहुंच सकता है।

चांदी $50 (लगभग 1,75,000 रुपया MCX) की ओर गिर सकती है।

अगर आप सोना और चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये समय सबसे अच्छा है।