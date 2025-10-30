US-China Trade Deal : कीमती धातु खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले, गोल्ड 2000 रुपये टूटा, चांदी 1600 फिसली

नई दिल्ली। दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Chinese President Xi Jinping) के बीच बैठक के दौरान टैरिफ समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ा है। दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में फिर से भारी गिरावट (Gold-Silver Price Crash) देखने को मिली है। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर कारोबार खुलते ही सोने के भाव में करीब 2,000 रुपये की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव में 1,600 रुपये से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। पिछले कुछ दिनों की तेज गिरावट के बाद बुधवार को दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में सुधार हुआ था, लेकिन आज फिर गिरावट आई।

MCX पर सोना अब इतना सस्ता

MCX गोल्ड रेट अपडेट पर नजर डालें तो 5 दिसंबर की एक्सपायरी डेट वाले सोने की कीमत गुरुवार को एक्सचेंज खुलते ही 1,18,665 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई, जो पिछले कारोबारी दिन के बंद भाव से करीब 2,000 रुपये कम है। इससे पहले बुधवार को इसकी कीमत में तेजी देखी गई थी और यह 1,20,666 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुँच गई थी। गुरुवार को एमसीएक्स पर सोना ही नहीं, बल्कि चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट आई। पिछले कारोबारी दिन यह 1.46 लाख रुपये से ऊपर कारोबार कर रही थी। लेकिन आज जब वायदा कारोबार शुरू हुआ, तो सोने की तरह इस कीमती धातु में भी अचानक 1,600 रुपये से ज़्यादा की गिरावट आई। चांदी की कीमतें गिरकर 1,44,402 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गईं।

अपने उच्चतम स्तर से इतने सस्ते सोना-चांदी

सोने और चांदी की कीमतें इस साल लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही हैं और नए शिखर पर पहुँच रही हैं। हालाँकि, पिछले कुछ दिनों में इनकी कीमतों में भारी गिरावट आई है। दूसरी ओर, चांदी अपने उच्चतम स्तर 1,70,415 रुपये से 26,013 रुपये प्रति किलोग्राम गिर चुकी है। इस बीच, सोना अब अपने उच्चतम स्तर 1,32,294 रुपये प्रति 10 ग्राम से 13,629 रुपये तक कम पर बिक रहा है।

घरेलू बाजार में क्या स्थिति है?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की तरह घरेलू बाजार में भी सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। इस महीने के पिछले 15 दिनों में कीमतों में आए बदलाव पर नज़र डालें तो इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.com के अनुसार, 15 अक्टूबर को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,26,714 रुपये थी। पिछले कारोबारी दिन बुधवार को सुधार के बाद भी यह 1,20,628 रुपये पर बंद हुआ। यानी इस दौरान इसमें ₹6,086 की गिरावट आई है। चांदी, जिसकी कीमत उस समय 1,74,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी, अब 1,46,633 रुपये पर आ गई है, यानी ₹27,367 प्रति किलोग्राम की गिरावट।

जानें ट्रम्प और शी जिनपिंग के बीच क्या समझौता हुआ?

डोनाल्ड ट्रम्प और शी जिनपिंग ने दो घंटे से ज़्यादा समय तक बंद कमरे में बैठक की, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वे चीन पर अमेरिकी टैरिफ कम करने पर सहमत हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन पर टैरिफ 10 फीसदी घटाकर 57 फीसदी से 47 फीसदी कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्लभ मृदा खनिजों का मुद्दा सुलझा लिया गया है और चीन अमेरिकी सोयाबीन की खरीद तुरंत फिर से शुरू करने पर सहमत हो गया है।