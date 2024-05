GST Collection : जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड तोड़ उछाल, अप्रैल में 2.10 लाख करोड़ रुपये पार

नई दिल्ली : देश का सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST Collections) अप्रैल में 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह घरेलू लेन-देन और आयात में मजबूत वृद्धि के कारण पिछले साल की तुलना में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने एक बयान में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी संग्रह (GST Collections) 2 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक माइलस्टोन को पार कर गया है।

👉 #GST revenue collection for April 2024 highest ever at Rs 2.10 lakh crore

👉 #GST collections breach landmark milestone of ₹2 lakh crore

👉 Gross Revenue Records 12.4% y-o-y growth

👉 Net Revenue (after refunds) stood at ₹1.92 lakh crore; 17.1% y-o-y growth

